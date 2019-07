Disney de luto: Muere Russi Taylor, la voz detrás de Minnie Mouse

Redacción.



Russi Taylor, la voz oficial de Minnie Mouse, murió este viernes a los 75 años, informó Variety.

Walt Disney confirmó que la actriz falleció en Glendale, California.

"Por más de 30 años, Minnie y Russi trabajaron juntas para entretener a millones de personas en todo el mundo, una asociación que convirtió a Minnie en un ícono mundial y a Russi en una leyenda de Disney querida por fanáticos de todo el mundo.

"Estamos muy agradecidos con Russi, así como por el tremendo espíritu y la gran alegría que trajo a todo lo que hizo. Fue un privilegio haberla conocido y un honor haber trabajado con ella, nos reconforta saber que su trabajo continuará entreteniendo e inspirando a las nuevas generaciones", dijo Bob Iger, presidente y CEO de Disney.





Taylor consiguió darle voz a Minnie Mouse después de competir con 200 aspirantes, en 1986. Tras asumir el personaje, apareció en cientos de proyectos e Disney, incluidos programas de televisión, experiencias en parques temáticos, cortometrajes animados y películas teatrales.

Mientras trabajaba para Disney, la actriz también conoció a su esposo Wayne Allwine, quien interpretó a Mickey Mouse desde 1977. Los dos se casaron en 1991 y permanecieron juntos hasta la muerte de Allwine en 2009.





Como Minnie Mouse, los créditos de Taylor en Disney abarcan una amplia gama de clásicos que incluyen Who Framed Roger Rabbit, Runaway Brain, Get a Horse! y Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers, además de la televisión con Mickey MouseWorks, House of Mouse, Mickey Mouse Clubhouse y Mickey and the Roadster Racers.

Sin embargo, la actriz también dio voz a otros personajes de Disney que incluyen a Nurse Mouse en The Rescuers Down Under y a los sobrinos de Donald Duck, Huey, Dewey y Louie en la serie animada Ducktales. Fuera de Disney, Taylor interpretó a Martin Prince y a las gemelas, Sherri y Terri, en Los Simpson.