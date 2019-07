Pupusas o tacos: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt "discuten" por la mejor comida

Redacción.



Los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes se encuentran promocionando su última película, "Once Upon a Time in Hollywood" (Había una vez en Hollywood), reconocieron en una entrevista que tienen una debilidad con la comida comida latina.



En una entrevista para el programa "Despierta América" de la cadena Univision, junto al director Quentin Tarantino y la actriz Margot Robbie, Leo y Brad fueron consultados si les gustaba la comida mexicana.







Brad Pitt no dudo en responder "no se puede vivir en Los Ángeles y no amar la comida mexicana".



El reportero le dijo al exesposo de Angelina Jolie que nombrara su plato mexicano favorito. "No puedes ganar contra un taco" expresó Pitt.





Por su parte, Leonardo DiCaprio dejó a todos asombrados cuando dijo que él prefiere las pupusas.



La reportero de Univision dijo rápidamente: "¡Son salvadoreñas!". DiCaprio asintió, al tiempo que Tarantino bromeó: "¡El salvadoreño aquí".



"Son mejores que los tacos" insistió Leo, mientras que Brad le menciona al reportero que hay una competencia que donde puede conseguir el mejor taco.



No se sabe si Leonardo pensó que las pupusas son un platillo de la comida mexicana, pero el video con su respuesta ya se ha viralizado en las redes sociales.