"El rey león vuelve a mi vida siempre": Carlos Rivera

Tras interpretar a Simba en los escenarios de México y España, a Carlos Rivera le emociona inmortalizar su rugido en el doblaje mexicano de la nueva versión de El rey león.

Por la experiencia que tenía del musical, el mexicano recibió la invitación para audicionar por el papel. Haber sido elegido, opinó, fue gracias a la pasión que le pone al personaje del león heredero.

“Yo deseé con todo mi corazón y mi alma hacer el personaje de Simba en teatro. Después de interpretarlo, puedo decir que en esas mil funciones que di no hubo una en la que no lo deseara o no estuviera agradecido por estar cumpliendo mi sueño. ¡Lo cumplí más de mil veces! Esta ocasión es la coronación de toda esta historia con ese Simba que pedí e hice con tanto amor y que me vuelve a elegir para representarlo; pero ahora en algo que quedará inmortalizado. El rey león regresa a mi vida todo el tiempo”, compartió el cantante.

La adaptación de El rey león sumó un total de 191.8 millones de dólares, según las cifras confirmadas por la firma especializada Exhibitor Relations.

“La historia me encanta desde niño, la soñaba y ha sido mi película favorita y mi amuleto de la buena suerte”, agregó.

El personaje del legítimo león heredero al trono siempre ha estado conectado a la vida de Rivera, pues fue su película favorita en la infancia y la música de la película el primer disco que compró. Ganar la tercera edición de La Academia al cantar en la final Esta noche es para amar, tema del filme, fue otro recuerdo que tuvo presente el intérprete durante el doblaje.

EL pequeño Simba es heredero del reino de la selva.

“Toda La Academia pedí cantar una canción de El rey león, y me dejan hacerlo en la final. Ahora, 15 años después, lo hago de nuevo para la película. El teatro es maravilloso, pero las funciones quedan solo en el recuerdo, en mi cabeza, mi corazón y en el de quienes fueron como espectadores. Esta vez, el resultado se queda para toda la vida en una película y en el soundtrack”, destacó.

Calidad audiovisual. Como fan de la versión de 1994, Rivera tenía amplias expectativas del remake y quedó encantado con la calidad que tiene el filme. “Disney ha llegado a una tecnología que es impresionante, ves los paisajes que parecieran estar filmados, y no, están hechos todos en una animación muy real”, opinó. Igual que en el escenario, Rivera vuelve a ser pareja de Fela Domínguez, quien era Nala en el musical y fue seleccionada para repetir junto con él en el doblaje, que en inglés hicieron Donald Glover (Simba) y Beyoncé (Nala).

Rivera también ha dado vida al león en el teatro.

“Fue como un deja vu escuchar los diálogos con su voz y en Esta noche es para amar, que cantamos juntos. La diferencia está en que nosotros nos adaptamos a los actores originales que hacían la voz para la película".

“Dentro de esa parte limitada quisimos imprimir nuestro sello y tu esencia que le puedes poner al personaje”, concluyó el mexicano.