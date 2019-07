Silvia Pinal prepara remake de "Mujer, casos de la vida real"

México.

Silvia Pinal prepara su gran regreso a la pantalla chica con uno de sus programas más populares: ''Mujer, casos de la vida real'', tras 12 años desde su última emisión, informó el portal Las Estrellas TV.

La madre de Alejandra Guzmán, compartió con los medios mexicanas que ya trabaja en una nueva versión del show que estuvo al aire por más de 20 años desde 1986 hasta el 2007.

Aunque la intérprete no quiso dar muchos detalles de esta nueva versión, si dejó claro que llevará otro nombre.

“Tenemos ya una idea, hasta el título y todo, pero primero voy a terminar las actuaciones que me están pidiendo y luego ya entro con mi programa nuevamente, con otro programa que será mío también”, dijo en declaraciones recogidas por el mencionado portal .

La matriarca de la dinastía Pinal, de 87 años, dejó ver su entusiasmo y sus ganas de continuar trabajando en los que más ama.

"Me siento muy agradecida, muy orgullosa y con muchas ganas de seguir trabajando. Me gusta mi trabajo, eso es muy importante; me gusta trabajar, lo que me hacen, me gusta y pues veo que tiene buen resultado”, enfatizó.

"Mujer casos de la vida real" se transmitió por Televisa desde 1986 hasta el 2006, en el que se mostraban historias basadas en hechos reales enfocadas en problemas que afectan a la mayoría de mujeres como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación de sus derechos y por supuesto, también relatos de amor.

Pese a que ha pasado más de una década desde su final, el programa de Pinal sigue vigente, de hecho una de sus frases populares en el show "acompáñenme a ver está triste historia", fue tomada para realizar memes.