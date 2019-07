Luz Elena González despreció a Luis Miguel por Rafael Amaya

Ciudad de México.

La actriz Luz Elena González reveló que tuvo un fugaz romance con Luis Miguel, pero que la relación no funcionó porque seguía enamorada de Rafael Amaya.



En una entrevista para el programa Confesiones, con Aurora Valle, Luz Elena confesó que el romance se dio hace 20 años.



"Viví con él (Luis Miguel) una relación bonita, de amistad; de un noviazgo diferente. Él es una persona que le gusta estar solo… no le gustan las fotos. Lo que yo viví son bonitos recuerdos, fue una experiencia bonita", explicó González.



Todo comenzó cuando Luis Miguel la invitó a uno de sus conciertos y ella aceptó porque estaba muy triste después de su ruptura con Amaya, protagonista de la serie El Señor de los Cielos.



Antes de que terminara el concierto un guardia del cantante le dijo que una camioneta la estaba esperando para llevarla a cenar con Luis Miguel en el hotel donde él se encontraba hospedado entonces.



"Me acuerdo que salió guapísimo porque yo lo esperé en la sala… dije ‘mira qué guapo’. Qué triste que estaba enamorada de otro, cuántas mujeres no les gustaría estar en este momento y yo con el corazón partido. Mi intención era conocerlo no estar con él, de hecho, no pasó nada. Para estar con un hombre necesito sentir algo", agregó la bella mexicana.

Luz Elena dijo que días después Luis Miguel la invitó a pasar con él un fin de semana en Acapulco. Sin embargo, ella seguía sufriendo por su separación con Amaya, y le confesó la verdad a "El Sol". La intérprete contó que después de decirle la verdad al cantante este no volvió a cortejarla.



"En ese momento le confesé la verdad a Luis Miguel: le dije ‘no te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname, pero no puedo’. Yo creo que me odió o no sé qué pensó y se acabó todo",reveló.

Mira el video: