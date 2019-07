Acusador de Kevin Spacey retira los cargos contra el actor en un juicio civil

Washington, Estados Unidos.



Un joven que había acusado al actor Kevin Spacey de agresión sexual en 2016 ha retirado de manera definitiva los cargos en el juicio civil en un tribunal de Massachusetts, informaron medios locales.



El abogado Mitchell Garabedian, quien representa al actor, dijo que el caso se abandonó "de forma voluntaria", informó el diario The Boston Herald.



"Es muy posible que la víctima y su familia hayan concluido que esta querella ya no vale la pena", dijo el analista legal Greg Henning a la estación de televisión local WCVB en Nantucket (Massachusetts).



El joven que había presentado la acusación, que es hijo de la periodista de la cadena de televisión WCVB Heather Unruh, denunció que en julio de 2016 el actor, galardonado con dos premios Óscar, le metió la mano en sus pantalones dentro de un bar en Nantucket.



El supuesto incidente ocurrió cuando el acusador tenía 18 años de edad y el período de prescripción del presunto delito vence esta semana.



Spacey, de 59 años de edad y quien en enero se declaró inocente de los cargos, aún encara un juicio criminal por el cual deberá presentarse ante el tribunal el lunes próximo.



En este caso, los abogados defensores y la Fiscalía continúan su disputa en torno al teléfono del acusador que, al parecer, se ha perdido.



El padre del acusador deberá comparecer el lunes ante el tribunal para explicar esa desaparición, ya que los abogados de Spacey sostienen que el teléfono contiene pruebas exculpatorias.



En una comparecencia inesperada ante el tribunal el 3 de junio, Spacey defendió su inocencia y sus abogados instaron al juez a que exigiera una copia forense "completa e inalterada" de los datos del teléfono del denunciante, ya que contendría mensajes y fotografías que probarían su inocencia.



Además, la defensa consideró que la Fiscalía ha presentado cargos contra el actor de forma prematura.



Según la denuncia del joven, él empezó a hablar de manera amistosa con Spacey en el bar en el que trabajaba, y mintió sobre su edad al asegurar que tenía 23 años en lugar de 18.



El camarero explicó a la Policía que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol en el estado de Massachusetts es 21 años-, y le insistió varias veces para que fuera a su casa hasta que, más tarde, acarició su muslo y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos.



El joven ha dicho que no sabía qué hacer porque no quería meterse en problemas por beber sin tener la edad permitida y publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat.



Spacey afronta una pena de hasta dos años de prisión si es declarado culpable.