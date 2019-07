Ex de Lupillo Rivera se "burla" de la belleza de Belinda

México

La exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, ha desatado una ola de comentarios negativos luego de referirse al comentario del cantante mexicano sobre la apariencia de Belinda.

Y es que Lupillo Rivera dijo recientemente en el programa La Voz México que Belinda era la mujer más hermosa que había conocido.

Por lo que los seguidores de Mayeli le preguntaron en sus redes sociales qué opinaba acerca del comentario de su expareja y ella no dudó en contestar lo siguiente: "Es que no salía de Temecula (el cual es un condado de Riverside, EU) Jajajaja, no te creas. Pues sí está guapérrima la Beli. Hasta yo lo digo", escribió en Instagram.

Lo que ella quizás pensó que sería considerado como una broma, no causó ninguna gracia en entre los internautas, ya que la acusaron de que entonces quería decir que en Temecula solo había gente poco agraciada.

De momento, ella no se ha referido al respecto, pero sin duda el comentario fue tomado como uno de mal gusto.