Thalía se hace viral como Buzz Lightyear

Miami, EEUU.

Thalía se convirtió en tendencia este lunes debido a un video que compartió en sus historias de Instagram.

Pero no fue su mensaje, sino el filtro que utilizó lo que la catapultó a lo más comentado en redes.

En su publicación, se ve a la intérprete de "Lindo Pero Bruto" con un filtro del traje de Buzz Lightyear, personaje de la saga de Toy Story.

"Cariños esa película (Toy Story 4) estuvo espectacular, así salimos: 'Buzz Lightyear to the rescue', 'To the infinity and beyond'.", expresa la estrella.

"Lloré cuatro veces en la película y las dos veces que la fui a ver lloré. Qué película más hermosa", agregó la mexicana en su perfil.

Puedes ver la grabación en la caja de video arriba

Usuarios de redes se burlaron del video haciendo referencia a que la artista tomaba alguna sustancia para hacer ese tipo de contenido.

"¿Quién será el dealer de Thalía?", comentó la usuaria @ferlugooo.

Hace un año, Thalía se convirtió en tendencia por un video viral con el que celebró los 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el video de su sencillo, "No Me Acuerdo", junto a Natti Natasha.

"¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", iniciaba la grabación que después se convirtió en canción.