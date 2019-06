Sergio Sendel reacciona a la denuncia de acoso sexual en su contra

México.

El actor mexicano Sergio Sendel estrenó la telenovela "Juntos, el corazón nunca se equivoca", pero esta se vio opacado por las acusaciones de acoso sexual en su contra.

En abril de este año durante el movimiento #MeToo en México, Sendel fue señalado por una mesera quien dijo que el histrión la acosó e intentó besarla sin su consentimiento.

Duran la premiere el ojiazules fue cuestionado sobre la denuncia y las repercusiones de esta en su carrera.

"No voy a contestar tonterías. Qué pasó. Mejor tómate un tequila.", contestó el actor a los reporteros.

Aludiendo a su denunciante, que hasta el momento permanece anónima, el histrión dijo: "Hay retrasados mentales, hay idiotas, como hay hombres hay mujeres imbéciles. No voy a contestar eso."

El actor de telenovelas como "Lo que la vida me robó" o "Una familia con suerte" tildó al #MeToo de "frágil en su estructura", debido a la facilidad con la que se puede hacer daño a otros .

"Es un movimiento frágil en su estructura porque lo puedes utilizar para denunciar algo que valga la pena o para hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada. No puedo comentar más porque del movimiento no conozco nada más que puro chisme bajo y corriente.", aseveró.

El intérprete, de 52 años, recalcó que no teme por las acusaciones ya que él tiene un conducta intachable. "A mí no me mancha nadie, qué pasó, soy impecable, tengo una conducta impecable, o sea, no me preocupa nada, me lo paso por los hue...".

Volviendo a mencionar la "fragilidad" del #MeToo Sendel lamentó que el movimiento tuviera consecuencias fatales para algunas personas que no están bien emocional y moralmente, aludiendo a las decisiones fatales que han tomado algunos de los que se han visto señalados por presuntas víctimas.

Sergio Sendel junto a Emilio Osorio y Laura Flores, elenco de "Juntos el corazón nunca se equivoca"

Sergio Sendel volvió a escena tras cuatro años de ausencia con "Juntos el corazón nunca se equivoca", del productor Juan Osorio. En la telenovela comparte créditos con Emilio Osorio, Arath de la Torre, Leticia Calderón y Laura Flores, entre otros.