Angélica Rivera reaparece feliz a días que Peña Nieto fue captado bailando

Redacción.



La actriz Angélica Rivera, exprimera dama de México, reapareció en las redes sociales después de cerrar todas sus cuentas oficiales.



En una historia de Instagram compartida por su hija Sofía Castro, la exesposa de Enrique Peña Nieto, se dejó ver como en muy pocas ocasiones lo ha hecho.



Días atrás, se viralizó un video de Peña Nieto y Tania Ruiz de lo más cariñosos y bailando, pues "La Gaviota" no se quiso quedar atrás.



Por medio de un boomerang, la actriz mostró sus mejores pases de baile y se veía disfrutar muy feliz junto a su hija Sofía.



"My very, very best mom", fue la leyenda con la que la joven actriz acompañó la historia de Instagram la cual adornó con un emoji de corazón.







Después de que se anunciara el divorcio de la expareja presidencial de México, y de que Peña Nieto se dejara ver en una nueva relación amorosa, Angélica Rivera se ha mantenido al margen de las cámaras y redes sociales.



Meses atrás declaró para "Suelta la sopa" que estaría regresando a las telenovelas, sin embargo, su ausencia dice todo lo contrario y es que hasta el momento no se ha confirmado su contrato con algún proyecto.