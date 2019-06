Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutan luna de miel en Costa Rica

Costa Rica.

El matrimonio formado por el futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, quienes pasaron por el altar hace casi una semana en la catedral de Sevilla, abandonó España ayer jueves para dar comienzo a su emocionante luna de miel.

Según dio a conocer la revista ¡Hola! el par visitará varios países, siendo Costa Rica su primera parada.

El medio ha publicado en exclusiva un vídeo en el que aparecen los dos enamorados recorriendo una de las zonas restringidas del aeropuerto de Madrid-Barajas y de camino a la aeronave que les trasladaría al país centroamericano, un destino también confirmado por fuentes cercanas a la pareja, la cual no se ha visto acompañada por sus tres hijos en este viaje.

MIRA: Boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: Derroche de glamour entre las estrellas invitadas

De esta forma, parece que los deseos iniciales de Pilar en lo relativo a las zonas del mundo que quería visitar una vez convertida en la señora de Sergio Ramos no se han cumplido, teniendo en cuenta que ella misma revelaba sus preferencias al respecto en una de las entrevistas que concedió tres meses antes de pasar por el altar con el capitán del Real Madrid.

ADEMÁS: ¿Jennifer López reveló la fecha de su boda con Alex Rodríguez?

"Me gustaría visitar la costa este de Estados Unidos, porque no la conozco muy bien. Tampoco conozco África, pero hay que vacunarse. Tengo muchas opciones. Pero para leerme un libro me quedo en casa", aseguró en tono jocoso y dejando claro al mismo tiempo que las vacaciones no serían precisamente relajantes.