“Anabelle” llega el 26 de junio a los cines de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de la promoción de su tercera película, Annabelle recorrió distintas ciudades del país, y la Ciudad de los Zorzales no fue la excepción.



La famosa y terrorífica muñeca estuvo en Cinépolis Altara y Cinemark en City Mall, pero además compartió con el equipo de Redacción y Mercadeo de Diario La Prensa. El miércoles 19 de junio estará en el cine de Mall Galerías del Valle desde el medio día y hasta el cierre y el jueves 20 llegará a la 1:00 pm a Siguatepeque y a las 3:00 pm en cine Valladollid a Comayagua.

“Annabelle 3: Viene a Casa” es la tercera entrega de la exitosa serie “Annabelle”, de New Line Cinema, cuya estrella es la famosa y siniestra muñeca del universo de “Conjuring”. Gary Dauberman, el escritor de la serie “Annabelle”, de “IT”, y próximamente “IT Chapter Two” y “The Nun”, hace su debut como director en esta película, a su vez producida por Peter Safran (“Aquaman”), quien además ha producido todas las entregas de la franquicia de “Conjuring”, junto con el creador del universo de “Conjuring”, James Wan (“Aquaman”), productor de las últimas cinco películas con el estandarte de Atomic Monster.



Con la determinación de detener a Annabelle de manera definitiva, los demonólogos Ed y Lorraine Warren guardan la muñeca poseída bajo llave, en el cuarto de artefactos de su casa, y la colocan en una vitrina de vidrio sagrado, con la bendición de un sacerdote. Sin embargo, un año después, una noche de horror les espera a Judy, la niña Warren de diez años, y a sus amigas, tras una visita al cuarto que despierta a Annabelle… y a todos los espíritus malignos que ahí habitan.

El elenco principal de la película son Mckenna Grace (de la televisión “The Haunting of Hill House”, “Gifted”, “Capitan Marvel”) como Judy; Madison Iseman (“Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Goosebumbs 2: Haunted Halloween”) como su niñera, Mary Ellen; y Katie Sarife (de la televisión “Youth and Consequences” y “Supernatural”) como su problemática amiga Daniela. Además, Patrick Wilson (“Aquaman”, y las series de “The Conjuring” e “Insidious”), y Vera Farmiga (serie de “Conjuring”, “Godzilla: King of the Monsters”, y “Bates Motel”, de la televisión) representan los papeles de Ed y Lorraine Warren.