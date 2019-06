Edith González: la emotiva carta de despedida de su hija Constanza Creel

México.

Días después de la muerte de la actriz Edith González, fallecida este 13 de junio, las palabras de despedida que le dedicó su única hija se hicieron públicas.

La pequeña Constanza Creel, de 14 años, escribió una emotiva carta a su malograda madre, quien murió debido a un cáncer de ovarios, que su tío compartió con el público en una entrevista este lunes 17 de junio.

Durante una entrevista al programa Ventaneando, Víctor Manuel González leyó la carta de Constanza y recordó los últimos momentos de González antes de su muerte.

El hermano de la intérprete contó que nunca llegaron a pensar que la actriz moriría, ni aún cuando fue internada, ya que ella siempre mantuvo una actitud positiva. "Entro con una sonrisa al hospital, casi con la que salió."

Cuando González supo que su sistema inmunológico no estaba respondiendo, se despidió de su médico, de su familia y amigos más cercanos.

Luego recordando a su hermana con una sonrisa en su rostro, leyó la carta que su sobrina escribió a su madre.

“Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña, me recuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”, señala la única hija que tuvo González.

“Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual, que nunca tomó el ser buena madre para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘La carta de resignación de un actor es la muerte’ y así lo hizo.", apuntó sobre la dedicación de su madre, quien tuvo una carrera artística de más de 40 años.

"A ella le encantaba aprender, siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y, si no sabía, preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo, Egipto, Galápagos, París, Londres, Cambodia, Vietnam, India, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, por mencionar algunos, al igual que la República Mexicana. Recuerdo también cómo me enseñaba películas y, yo a ella, música. Cómo nos echamos 3 mil 500 veces La Novicia Rebelde, por ser mi película y cómo la hice ver El Resplandor y Psicosis y que, ella, era una miedosa.”, expresó la pequeña revelando la vida de la actriz tras las cámaras.

“Cuando yo tenía cuatro, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú porque a comparación de ella, que enfrentaba el mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo mamá”, concluye Constanza la emotiva misiva.

Después de la muerte de Edith Gonzalez trascendió que será precisamente Víctor González quien quedará a cargo de Constanza, nacida 17 de agosto de 2004 fruto de la relación de la actriz con el político Santiago Creel.

Escucha la carta a las 8:30 minutos.