Kim Kardashian combate la psoriasis a punta de maquillaje

Estados Unidos.

Kim Kardashian no podría estar más ilusionada ante lanzamiento una nueva colección de maquillaje corporal, ya que además del orgullo que siente por el trabajo y el tiempo que ha invertido en esta línea de productos perteneciente a su exitosa marca KKW Beauty, la esposa de Kanye West ha revelado que tales artículos guardan un significado muy especial para ella.

Y es que, como se desprende de su última publicación de Instagram, el maquillaje corporal es una de las mejores herramientas que tiene a su alcance la hermana de Kylie Jenner para ocultar los síntomas de la psoriasis que sufre -una dolencia caracterizada por la inflamación y la aparición de escamas en ciertas zonas de la piel- y, en consecuencia, para rebajar la inseguridad que le produce.

"Los utilizo cuando quiero acentuar el tono de mi piel o cubrir los problemas derivados de la psoriasis. Además, me salen hematomas con mucha facilidad y también tengo venas demasiado marcadas. Este ha sido mi secreto durante una década. Aunque he aprendido a vivir con la psoriasis y ya no me afecta tanto como antes, hay días en los que me causa inseguridad, así que lo cubro con maquillaje", ha señalado.

El trío de productos que Kim empezará a comercializar desde e 21 de junio, esta compuesto por una base de maquillaje, un 'abrillantador' líquido y otro en forma de polvo que, según ha explicado la propia socialité, emplea de forma conjunta o por separado en función de los efectos que quiera imprimir a su bronceada piel.

"Estoy tan emocionada de que puedan probar muy pronto mi nueva colección para el cuerpo. Son tres productos que suelo usar por separado o a la vez dependiendo del look que quiera darle a mi piel. La base de maquillaje la aplico a las piernas, porque no siempre me gusta cómo lucen", añadió Kim en el vídeo que ha acompañado a su publicación.

