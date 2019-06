Gloria Vanderbilt, muere la heredera y diva de la moda a sus 95 años

Nueva York, EEUU.

La heredera estadounidense Gloria Vanderbilt, heredera, diseñadora e ícono de la moda murió el domingo a los 95 años, anunció el lunes su hijo, el periodista de CNN Anderson Cooper.

Vanderbilt, quien creció en Francia "sin saber nada del dinero que heredaría a los 21 años", fue "una mujer extraordinaria que amaba la vida y vivió a su antojo", indicó Cooper en un homenaje difundido el lunes en CNN.

"Qué madre tan extraordinaria, qué mujer tan extraordinaria", añadió.

La tataranieta del magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt se convirtió en el centro de atención por ser "la pobre niña rica" cuando quedó en medio de una sensacionalista batalla por su custodia en la década de 1930, antes de alcanzar la fama por su trabajo en el diseño de su propia línea de pantalones vaqueros y moda para mujeres.

"Fue pintora, escritora, y diseñadora, pero sobre todo una increíble madre, esposa y amiga. Tenía 95 años, pero pregúntale a cualquiera cercano a ella y te dirán que era la persona más jovial, más genial y moderna que han conocido".

La magnate recién había cumplido sus 95 años el pasado 20 de febrero.

Como diseñadora, a Gloria se le recuerda por la línea de jeans que lanzó en los años 70, los que llevan su mismo nombre.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 200.000 seguidores, Vanderbilt solía publicar fotografías de su vida familiar e imágenes de su trabajo artístico.

Su última publicación fue apenas hace una semana, la diseñadora compartió "Siempre he amado las fotografías enmarcadas, trabajo artístico y cartas en el baño. Hace un tiempo, pensé, ¿por qué no deberían estar también en las baldosas? También me gusta pintar en los azulejos del baño. ¿Por qué no?".

Artística y glamorosa, Vanderbilt también fue conocida por su turbulenta vida amorosa que incluyó cuatro matrimonios y un montón de famosos pretendientes como Frank Sinatra, Gene Kelly y Marlon Brando.

Su primer matrimonio fue a los 17 años, con Pasquale DiCicco. Luego con Leopold Stokowski, con quien tuvo a sus hijos Leopold y Christopher.

Gloria Vanderbilt y Wyatt Cooper, su cuarto y último esposo

En 1956 se casó con el cineasta Sidney Lumet, de quien se divorció en 1963, el mismo año en el que contrajo nupcias con Wyatt Emory Cooper, con quien tuvo a Carter Vanderbilt Cooper y Anderson Hays Cooper.

Pero en 1978 Wyatt Cooper murió durante una operación a corazón abierto y una década después una nueva tragedia asomó en la vida de Gloria: su hijo Carter se suicidó en 1988, a los 23 años, saltando de una ventana de un piso 14.

Nacida como Gloria Laura Madeleine Sophie en Manhattan, el 20 de febrero de 1924, hija del aristócrata Reginald Claypoole Vanderbilt y Gloria Laura Mercedes Morgan, se quedó con un fondo multimillonario cuando era bebé después de que su padre -descendiente de adinerados empresarios de la navegación y el transporte ingleses y holandeses- muriera por su adicción al alcohol poco después de un año de su nacimiento.