Amigas de Jennifer Lawrence no asistieron a su despedida de soltera

Más que feliz se encuentra la actriz de Hollywood, Jennifer Lawrence, ya que tiene todo listo para llegar al altar junto a su pareja Cooke Maroney.

Sin embargo, no todo ha sido maravilloso alrededor de la planificación nupcial, ya que Lawrence reveló que ninguna de sus amigas había llegado a su despedida de soltera.

Los nervios y la indecisión de la estrella hicieron que se quedara sin su despedida de soltera. Lawrence ya le había dicho a sus mejores amigas que no quería realizar el tradicional evento, pero a último momento pensó en querer hacerla, así lo indicó durante una entrevista para el podcast Naked with Catt Sadler.

“Nadie estaba disponible, porque les dije en el último momento, entonces comencé a llorar y en realidad nunca supe muy bien porqué.

“Tampoco me quedó nunca claro si en realidad quería una despedida de soltera, creo que solamente me sentí patética”, agregó la actriz, a lo que rápidamente Cooke respondió, “por Dios, no tienes por qué sentirte así”.

Dejando atrás la decepcionante despedida de soltera, todo lo demás ha sido hermoso revela Lawrence quien ya tiene su vestido de novia.