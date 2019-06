Instagram: Lindsay Lohan arremete contra Taylor Swift   

Estados Unidos

Cada vez que parece que Lindsay Lohan por fin ha encontrado la tan ansiada estabilidad personal y emocional en un nuevo rincón de mundo -el último de ellos Grecia, donde se ha asentado como empresaria de la escena nocturna-, la antigua estrella infantil protagoniza una nueva polémica con la que vuelve a acaparar titulares.



En esta última ocasión, a la artista se le ocurrió comentar el directo que Taylor Swift realizó este jueves para anunciar el título y el lanzamiento de su esperado disco, 'Lover'. El primer mensaje de la famosa pelirroja era muy positivo y trataba de expresar la admiración que ella misma y unas terceras personas sin identificar sentían hacia la cantante al afirmar "nos pareces maravillosa", a lo que siguió un emoticono con ojos de corazones que reafirmaba ese sentimiento.

Sin embargo, la situación se complicó rápidamente, al parecer porque Lindsay no obtuvo la respuesta que esperaba, y su enfado pareció ir en aumento al percatarse de que la intérprete no estaba interactuando con sus seguidores de la manera que ella consideraba apropiada.



"Deberías responder. A tus fans", continuó, aunque el comentario más errático llegó para cerrar su intervención. "Mi madre también estuvo en Cats", apuntó como despedida en referencia al proyecto de Taylor que la llevará a dar el salto al cine dando vida al personaje de Bombalurina en el famoso musical.



Por el momento no está claro a qué montaje se estaba refiriendo Lindsay, ya que en la página de IMDb de su madre, Dina Lohan, solo aparece un crédito como actriz por un breve cameo realizado en la película 'Tú a Londres y yo a California' que protagonizó su famosa hija de niña.