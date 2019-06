Bradley Cooper negocia protagonizar la nueva película de Guillermo del Toro

Los Ángeles, Estados Unidos.



Bradley Cooper se encuentra en negociaciones para protagonizar "Nightmare Alley", la nueva película de Guillermo del Toro y para la que, en primer lugar, había sonado como estrella Leonardo DiCaprio, informó este viernes Variety.



Este mismo medio especializado señaló el pasado abril que DiCaprio había entablado conversaciones con el equipo de esta producción para liderar su elenco.



Sin embargo, Variety detalló que finalmente no se llegó a un acuerdo, por lo que DiCaprio no participará en este proyecto.

Lea más: Cardi B renuncia para siempre a la cirugía plástica



Como sustituto emerge ahora Cooper, quien ha recibido una oferta para incorporarse a la cinta aunque las negociaciones con él están todavía dando sus primeros pasos.



Del Toro escribió junto a Kim Morgan el guión de este filme en el que también será productor y que supondrá el primer trabajo del cineasta mexicano tras "The Shape of Water" (2017), que se llevó cuatro premios Óscar: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.



"Nightmare Alley" es el título de una novela de William Lindsay Gresham que fue llevada al cine en 1947 con una película homónima que protagonizó Tyrone Power bajo la dirección de Edmund Goulding.



Lea más: Fotos: Liz Gallardo quedó desfigurada de la cara tras un tratamiento de belleza



En el libro se narraba el ascenso y caída, entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo, de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo.

A la espera de que se cierre el elenco, está previsto que "Nightmare Alley" comience a rodarse en otoño.



Conocido por sus papeles en cintas como "Silver Linings Playbook" (2012), "American Sniper" (2014) y la trilogía de "The Hangover", Cooper triunfó con su debut como director en "A Star is Born" (2018), un nuevo "remake" de este clásico del drama musical que en esta ocasión coprotagonizó junto a Lady Gaga.

Esta película fue una de las sensaciones de la gran pantalla el año pasado y se llevó un Óscar a la mejor canción original por "Shallow".



Lea más: Kim Kardashian llega irreconocible a su encuentro con Donald Trump



Cooper, que tiene previsto dirigir una película biográfica sobre el genio de la música Leonard Bernstein, ha estado nominado en siete ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood, pero en ninguna ocasión ha logrado llevarse a casa la estatuilla.

Por su parte, Del Toro exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008).



El mexicano tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes del estreno de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida.

Junto a sus compatriotas Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en Hollywood.