Marlene Favela revela si tendrá niño o niña

Ciudad de México, México.

La actriz mexicana Marlene Favela, de 41 años, reveló el género de su primer retoño junto al empresario George Seely.

Este fin de semana, la intérprete disfrutó de un baby shower organizado por sus amigas, entre ellas Nora Salinas y Susana González.

En su cuenta oficial de Instagram, Favela publicó un video el que da a conocer a sus invitados el sexo de su bebé.

“En realidad esta sorpresa es para ustedes porque mi esposo y yo ya sabemos. Voy a develar el sexo del bebé y después el nombre”, dijo emocionada la bella actriz mexicana justo antes de destapar una enorme caja de la que salieron disparados numerosos globos rosados.

MIRA: Kim Kardashian muestra rostro de su hijo Psalm West

Con esto la actriz de telenovelas como "Gata salvaje", "Contra viento y marea" y "El zorro la espada y la rosa" confirmó que tendrá una niña, a quien llamará Bella.

La entusiasmada madre ya creó una cuenta de Instagram para Bella Seely donde su foto de perfil es el ultrasonido que se hizo Favela.

En abril pasado, la artista confirmó que esperaba la llegada de su primer bebé, junto a su esposo, el empresario George Seely, con quien se casó en 2017. En ese entonces había pasado su primer trimestre de gestación, por lo que se espera que el nacimiento sea en octubre de este año.

ADEMÁS: Lucero habla de su matrimonio "arreglado" con Mijares

La estrella mexicana confesó que no esperaba ser madre. "Ni siquiera lo tenía en mente”, aseguró Favela sobre su embarazo tan repentino. “Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo [es] el más feliz del mundo” dijo a People en Español.