Chris Pratt criticado tras compartir foto de su boda con Katherine Schwarzenegger

Estados Unidos.

El actor Chris Pratt confirmó su boda con Katherine Schwarzenegger publicando la primera foto oficial de su enlace en Instagram este domingo 09 de junio.

La instantánea lo muestra caminando junto a la hija de Arnold Schwarzenegger, quien lució un vestido de novia de Armani.

Junto a la fotografía el actor de Guardianes de la Galaxia escribió "¡Ayer fue el mejor día de nuestras vidas! Nos convertimos en marido y mujer delante de Dios, nuestras familias y aquellos a quienes amamos(...)Nos sentimos bendecidos de comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas...", el mismo mensaje y foto fue replicada en la cuenta de Katherine.

Pero algunos internautas no creen que este debería estar llamando a su segunda boda como "el mejor día de su vida", contando que ya estuvo casado con Anna Faris con quien tiene un hijo, Jack.

"Me encanta Chris Pratt, pero esto me molesta un poco ... decir que este es el mejor día de tu vida cuando te has casado y has tenido hijos. ¿Qué pasa con esos días? Simplemente implica que esas cosas no fueron tan importantes, incluso si los tiempos han cambiado ", escribió un fan en las redes.

"Es el mejor día de su vida hasta la próxima vez que se case", expresó otro.

"El mejor día de su vida fue el nacimiento de su hijo ... quizás", escribió otro de los seguidores de la novia.

Otros reprocharon al actor por correr a casarse, ya que apenas finalizó su divorcio con Anna Faris en octubre de 2018; llevaban separados desde agosto de 2017.

Pero no todo fue reproches, el actor y la escritora recibieron buenos deseos de parte de otros famosos como Gwyneth Paltrow, Mandy Moore o Jason Momoa.

La boda se celebró con una ceremonia íntima en Montecito, California, en donde estuvieron los padres de Katherine, Maria Shriver y Arnold Schwarzenegger.

Se especula que Anna Faris también estuvo presente en el enlace, ya que una mujer muy parecida a la actriz fue captada junto al hijo de Pratt durante la boda.

Chris Pratt estuvo casado con Anna Faris por siete años hasta su separación en 2017, el actor anunció su compromiso con Katherine en enero de 2019, tras solo siete meses de noviazgo.