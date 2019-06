Asesinan a actor de telenovelas Rafael Miguel y a su familia

Brasil.

El actor Rafael Miguel (22) y sus padres fueron asesinados este domingo por el suegro del joven en un ataque de celos, según informaron medios brasileños.

Los informes indican que el joven actor y sus padres, João Alcisio Miguel (52) y Miriam Selma Miguel (50) habían ido a visitar a la novia del joven y a sus padres para hablar sobre su noviazgo cuando el suegro, Paulo Cupertino Matias, apareció armado y les disparó a los tres.

Cupertino Matias, padre de Isabela Tibcherani (18) la novia de Rafael Miguel, se había dado a la fuga, pero fue aprendido poco después por las autoridades brasileñas.

MIRA: El mensaje de Humberto Zurita para Christian Bach que muestra lo que está sufriendo

Según informó el periodista brasileño Luiz Bacci, el suegro de Rafael era un hombre posesivo y extremadamente celoso con su hija; y aunque los jovenes mantenían una relación y compartían en las rede sociales, casi no se miraban debido a que ella no tenía permiso de salir de su casa.

Rafael Miguel había llegado a la fama a través de su rol como "Paçoca" en el remake de la novela brasileña Chiquititas (2013–2015). El actor también trabajó en las novelas "Pie en la Jaca" y "Cama de Gato". Ver fotos.

ADEMÁS: Angelina Jolie visita frontera de Colombia con Venezuela y aboga por los niños

Según el portal Globo la novia de Rafael le dedicó unas palabras a su fallecido novio en sus redes sociales. "Es muy difícil de asimilar, pero yo quiero pensar en ti como el hombre iluminado que es, el hombre que me enorgullece, que me hizo la mujer más feliz del mundo, que me presentó el amor de verdad, que me salvó y creyó en el amor yo, cuando muchas veces pensé en desistir."