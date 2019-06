EXCLUSIVA: Novia de Edwin Luna afirma que están más enamorados que nunca

San Pedro Sula, Honduras

En Exclusiva para Diario LA PRENSA Kimberly Flores, actual pareja de Edwin Luna, vocalista de la popular banda La Trakalosa de Monterrey reveló detalles sobre la relación que lleva con el artista mexicano y los preparativos de la boda que está cada vez más cerca.

La guatemalteca se encuentra en medio de la polémica por un supuesto video de su despedida de soltera en Playa del Carmen, Quintana Roo. Pues según medios mexicanos, en las imágenes se ve como la prometida de Edwin Luna es tocada por un hombre; sin embargo, la cuenta de Instagram que publicó el material afirma que se trata de una mujer.

Los comentarios negativos hacia la pareja del cantante mexicano no se han hecho esperar, ya que en redes sociales sociales los seguidores del famoso le aconsejan que no se case con la guapa joven con quien tiene una hija de ocho meses de edad llamada Gianna.

Además lea: Edwin Luna, listo para cantar a los catrachos

Sin embago, parece que toda esta controversia no ha afectado la relación de la pareja ya que el día de hoy Edwin Luna visitó las instalaciones del Diario Líder de Honduras y lo hizo en compañía de su prometida.

Y es que el día de mañana, sábado 08 de junio, el artista se presentará en el Centro de Convenciones Expocentro de San Pedro Sula, Zona Norte de Honduras para deleitar a sus fans con la música norteña-banda.

Ambos llegaron vestidos de forma casual y muy sonrientes. Ella como siempre, procura acompañarlo pero lo hace de una manera discreta. Sin embargo, al ser la pareja del artista y por su hermoso físico no pasa desapercibida.

Mientras él se encontraba ofreciendo una entrevista, ella también concedió unos minutos y habló sobre su relación con el artista mexicano.

Según Flores, están muy emocinados por llegar al altar. La hermosa guatemalteca comentó que están más enamorados que nunca.

"Cada vez que me pruebo el vestido de novia me da muchos nervios y no puedo evitar imaginarme el momento de la boda", dijo muy contenta.

Flores quien tuvo dos hijos más antes de estar con Edwin Luna afirma que el artista ama a sus pequeños y ella adora a los suyos.

"Somos una familia de cinco y estoy más que contenta. Ellos también están emocionados con la boda por lo que estamos seguro que será un momento especial para todos", agregó flores.

El enlace regilioso será en la Catedral de Monterrey y la recepción en un salón cercano a la misma.

"Soy una mujer católica y Edwin también, así que ese es el lugar idóneo. Ya tenemos casi todo listo y estamos esperando ese día con ansías", explicó Flores.

La pareja tiene alrededor de dos años de relación y viven en Monterrey, Nuevo León, México.