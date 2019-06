Gael García Bernal busca la trascendencia

Francia.

El cineasta mexicano Gael García Bernal no busca el aplauso. Hacer películas, según asegura tras haber estrenado en el Festival de Cannes su segundo filme como director, Chicuarotes, es para él una “aspiración de trascendencia”.

Le mueve la voluntad de “dejar algo escrito, algo plasmado”, destacó en entrevista con EFE el también actor y productor (Guadalajara, 1978).

Déficit (2007) fue su debut delante y detrás de la cámara, un experimento que con Chicuarotes prefirió no repetir: “Me di cuenta de que era complicado, y creo que todo el mundo se dio cuenta también. La verdad es que me divierto mucho actuando. Soy feliz siendo actor, pero me gusta separar las cosas”, recordó.

García Bernal dice sentir como parte de su vida un festival que esta semana proyectó en las Sesiones Especiales, fuera de competición, su fábula sobre dos adolescentes que para escapar de la pobreza y de la violencia del extrarradio de la capital mexicana acaban hundiéndose todavía más en esa espiral.

“A todos es un tema que nos concierne y que nos quita el sueño, y por eso hacemos películas como esta. Es una denuncia desde la tangente que otorga la ficción”, añadió el director, que eligió como protagonistas a los jóvenes Benny Emmanuel y Gabriel Carbajal.