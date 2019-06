El drama sigue para Britney Spears

Estados Unidos.

Ahora que salió de un centro de rehabilitación, en el que atendió su salud mental, Britney Spears acude a terapia.

La cantante ha estado activa esta semana en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha publicado fotos de sus actividades.

Entre sus posteos se encuentra un video en el que hace gestos y que acompañó con el mensaje "después de terapia".

La Princesa del Pop ingresó en abril pasado a un centro de salud mental, con el fin de manejar de una mejor manera la salud en declive de su padre.

Aunque la cantante volvió al ojo público se desconoce cuando retomará su carrera; hace semanas se especula que la estrella pop podría retirarse se manera definitiva de los escenarios.

Pero el drama sigue para la cantante de "Oops, I Did It Again". A principios de este mes, Spears recibió una nueva orden de restricción contra su ex gerente, Osama "Sam" Lutfi, con el fin de "prevenir daños futuros y otros traumas psicológicos".

Según los documentos obtenidos por The Blast, estos dicen que “El Sr. Lutfi ha enviado mensajes de texto y tweets que amenazan y acosan a la familia de la Sra. Spears ”.

Además de la estrella del pop, de 37 años, solicita que la orden cubra a su papá Jamie, de 66 años, su mamá Lynne, de 63 años, su hermana Jamie Lynn , 28, y sus hijos Sean Preston, 13, y Jayden James, 12.

Este martes Lutfi trato de que se suspendiera la orden de restricción, pero fue en vano; Se ha establecido una nueva audiencia para este junio, en la que un juez determinará si prorroga la orden o la finaliza.

Según los documentos judiciales, Lutfi comenzó a acosar a Spears y a los que la rodeaban poco después de ella ingresara al centro de rehabilitación en abril pasado.

Lutfi era la gerente de Britney Spears a principios de la década de 2000 y su familia lo considera responsable de su caída mental en 2008.