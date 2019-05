Alejandra Guzmán rompe el silencio tras ataques Frida Sofía (VIDEO)

Miami, EEUU.

Alejandra Guzmán envió un mensaje directo a su hija Frida Sofía, después que esta le lanzó un ultimátum a ella y su ex pareja Christian Estrada, a quien vinculan sentimentalmente con "La Guzmán".

La cantante decidió responder a los ataques de su única hija contestando a las interrogantes hechas por el programa mexicano Suelta La Sopa, de Telemundo.

Guzmán recordó que su hija lleva más de dos meses atacando a su familia; desde su abuela, Silvia Pinal; su tía, Sylvia Pasquel; su prima, Stephanie Salas y sobre todo, a su sobrina, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel.

La diva mexicana aseguró sentirse tranquila ya que ella siempre le ha entregado todo lo que ha podido a su hija. "Todo lo que le he dado es amor, y hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella.", aseveró la estrella de 51 años.

Sobre los reclamos y reproches de su hija respecto a su rol como madre, la estrella se defendió diciendo que así pasa con toda madre independiente.

"Le he dado un coche, le he dado dos carreras, sudando de donde vengo, y estoy trabajando, y lo hago por amor a mi misma".

"Yo a mi madre le reclamaba lo mismo, la soledad, pero ella estaba trabajando. Es un matriarcado. Y que no se les olvide, todas la madres que somos independientes nos van a reclamar algo", dijo la cantante.

Sobre las declaraciones de Christian Estrada, quien dijo que Frida había abortado a su hijo poco después de su ruptura, la cantante se limitó a aclarar que su hija ya era una adulta.

"No es mi vida, ella ya tiene 27 años", aclarando que ya no es responsable por las acciones que tome su unigénita.

"No tengo nada que ver con las decisiones que ella tome, ni Christian porque son una pareja, o eran una pareja. Yo me siento tranquila porque no es mi cepa. Me siento tranquila porque yo jamas haría eso".

Aseguró que le encantaría que existiera un acercamiento con su hija, pues Sofía ha declarado que desde diciembre no habla con su madre.

"Eso es lo que más espero, ella tiene mi teléfono. Cuando quiera yo estoy aquí y cuando quiera y necesite ayuda profesional, yo la ayudo", y aclaró que la distancia no es porque ella lo haya decidido", comentó al término de la entrevista.

Para concluir la cantante confirmó que "corto" la ayuda a su Frida Sofía, de 27 años, porque ya es hora de que ella salga adelanta, y aclaró que la modelo no está desvalida, ya que cuenta con el apoyo de su abuelo, Enrique Guzmán, padre de Alejandra.

La joven, que curiosamente se está lanzando como cantante, ha estado en medio de la polémica lanzando ataque a toda su familia. El miércoles envió un ultimátum a su madre para que dijese lo que ella considera es la verdad.

Escucha las declaraciones de Alejandra Guzmán: