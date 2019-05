“Tu mirada” del sampedrano King Frank el Travi es un éxito en las emisoras

San Pedro Sula, Honduras.

King Frank el Travi, uno de los integrantes del movimiento The Real Old School Hn, promociona su tema más reciente llamado Tu mirada y escrito por él mismo.

El propósito de esta melodía es resaltar la belleza de la mujer y estuvo a cargo de dos de los mejores productores del país, Mario Palma y Ángel Cano, radicado en Nueva York.

“Debido al gusto de la producción, creamos el video oficial y tuvimos la oportunidad de hacerlo en la ciudad de las Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, así como también en el famoso desierto Red Rock y en Las Vegas Boulevard”, explicó el artista.

En el video participa Linda Ponce, modelo hondureña, ganadora del primer lugar en el concurso Bikini Fitness 2018. El clip estuvo a cargo de la productora Kzanova Film, radicada en Estados Unidos, al mando de Yoko, productor de raíces japonesas.

El integrante de The Real Old School Hn durante la filmación en el desierto Red Rock de la ciudad de Las Vegas.

Regreso. “Fue una bonita experiencia grabar fuera del país, ya que es mi primera oportunidad de hacerlo así; a la misma vez, quise resaltar lugares emblemáticos para los integrantes de la vieja escuela, fue por eso que decidí terminar la grabación del clip aquí en Honduras atrás del Estadio Morazán en unas canchas que fueron famosas en los años 80 donde todos pasábamos nuestros ratos al salir del colegio José Trinidad Reyes”, relató Franklin Umanzor, nombre real del artista.

“La edición del video se realizó en una semana y estuvo a cargo de Geovanny Rodríguez, el lanzamiento se hizo en redes sociales y ha sido muy bien aceptado, tanto el video como la canción, con buenas críticas gracias a Dios.

"Cabe destacar que con todo lo positivo que ha sucedido con el lanzamiento de esta canción, he sentido que he vuelto a renacer y estoy preparado para lanzar muy buena música, actualmente me encuentro de gira en los medios de comunicación por todas las ciudades del país”, puntualizó el también intérprete de 12 rosas.