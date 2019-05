Los estrenos de junio en la TV

Madrid, España.

Las nuevas temporadas de series de éxito como "The Handmaid's Tale", "Big Little Lies" o "Black Mirror" son algunos de los platos fuertes de la televisión a la carta en junio, junto a nuevos títulos como "Tales of the City" o "Euphoria".

1 "The Handmaid's Tale", Hulu/HBO A juzgar por el tráiler de la tercera temporada, la revolución llega a la República de Gilead y las mujeres se levantan contra la opresión de esa sociedad totalitaria situada en lo que solía ser Estados Unidos. June (Elizabeth Moss) lidera la revuelta en esta nueva entrega de la serie que adapta la novela de Margaret Atwood, reconocida con varios Emmy y Globos de Oro en los dos últimos años, entre otras cosas por sus inquietantes resonancias con la actualidad. 5 de juni de 2019

2 "Black mirror", en Netflix



Miley Cyrus es el fichaje estrella de esta quinta temporada de la serie creada por Charlie Brooker que cuestiona la capacidad humana para controlar la tecnología. La cantante protagonizará el tercero y último de los nuevos capítulos en la piel de una joven solitaria que usa las redes sociales para lograr la fama. 5 de junio de 2019

3 "Big little lies", en HBO

Aunque la primera temporada, basada en la novela homónima, tuvo un final cerrado, el éxito ha hecho que se vuelvan a reunir las cinco de Monterrey, interpretadas por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz. A ellas se une nada menos que Meryl Streep en esta nueva entrega de siete episodios que explorará la durabilidad de la amistad, la fragilidad del matrimonio y la lucha feroz por la crianza de los hijos. 9 de junio de 2019

4 "City on a hill", en Showtime Ben Affleck y Matt Damon producen esta serie de drama criminal ambientada en el Boston de los años 90 y protagonizada por Kevin Bacon que narra cómo la llegada de un afroamericano a la oficina del fiscal del distrito transforma drásticamente la ciudad, hasta entonces un hervidero de violencia y racismo. 16 de junio de 2019

5 "POSE", en FX Ambientada en la Nueva York de los años 80, esta serie de Ryan Murphy explora la historia de la subcultura LGTB conocida como "ball culture", que debe su nombre a las competiciones entre clanes que se organizaban, desfiles temáticos en los que se puntuaban vestuario, movimientos y actitud. La segunda temporada llega a 1990, cuando esta comunidad comienza a integrarse en la cultura pop mayoritaria. 11 de junio 2019

6 "Tales of the City", en Netflix Ellen Page y Paul Gross son algunos de los fichajes en esta nueva versión de "Tales of the city", inspirada en la serie de novelas de Armistead Maupin que tuvo su primera adaptación televisiva en 1993. Laura Linney y Olimpia Dukakis, que participaron en la primera versión, repiten en sus papeles en esta historia sobre los vecinos de un barrio de San Francisco. 7 de junio 2019

7 "Euphoria", en HBO HBO se atreve con el género de adolescentes con esta serie supervisada por Sam Levinson ("Assassination Nation") que sigue a un grupo de alumnos de instituto mientras se enfrentan a cuestiones de drogas, sexo, identidad, amor y amistad. Es una adaptación de una serie israelí y la protagoniza la actriz y cantante Zendaya. 16 de junio de 2019

8 "Los Espookys", en HBO Creada por Julio Torres y Ana Fabrega, junto con Fred Armisen y Lorne Michaels de "Saturday night live", esta serie hablada en su mayor parte en español y ambientada en México, sigue a un grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un peculiar negocio. 14 de junio de 2019