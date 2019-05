Las mejores canciones de 2019

Redacción.

La canción Con altura, de la cantante española Rosalía y el reguetonero colombiano J Balvin, fue seleccionada por la revista estadounidense Time como una de las mejores en lo que va de 2019, gracias a su mezcla de dembow, hip-hop y flamenco.

La publicación destaca a la “camaleónica” Rosalía y su manejo de diferentes estilos, lo que le ha permitido desenvolverse bien en la canción de Balvin, “que suena como el futuro de la música pop a escala global”.

Las otras nueve elegidas incluyen temas de Mark Ronson (Late Night Feelings), Lizzo (Juice), los Jonas Brothers (Sucker), la brasileña Anitta con Prince Royce (Rosa), Cautious Clay (Sidewinder), Guaynaa (Rebota), FKA Twigs (Cellophane) , un tema de G-Eazy, Blueface, ALLBLACK con YG o una colaboración de Lil Nas X y el cantante de country Billy Ray Cyrus.

“Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como esta antes, pero no me gusta forzar las cosas”, explicó la artista a Sony Music.

1 “Rosa” forma parte del cuarto disco de estudio de Anitta, una cantante brasileña que descubrió en el reguetón una fórmula de éxito que ahora no puede fallar. En “Kisses” canta en español e incluye colaboraciones con Becky G y los Mambo Kingz.

2 “Rebota”, del boricua Guaynaa, entra en la lista oficial de la revista como un tema más underground. La canción es calificada por el Time como “reguetón minimalista que apenas si usa instrumentos” y porque logra poner a bailar a la gente.

3 Lizzo está despegando con la salida del disco “Cuz I Love You” en marzo de este año, el cual trae como uno de sus sencillos principales la canción Juice. Este track es considerado como un “himno pop” fresco y lleno de energía”.

4 El regreso de los Jonas Brothers no puede faltar en este top. “Sucker” es una oda a sus esposas y donde dejaron su antigua imagen de estrellas Disney. El clip presenta escenas coloridas y espléndidas de las tres parejas juntas en una finca británica.