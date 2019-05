Maribel Guardia cumple 60 años luciendo espectacular

México.

Si a algo le tiene miedo Maribel Guardia no es a revelar que hoy cumple 60 años. Tampoco le teme a la muerte ni a que le salgan arrugas. Su única preocupación es sucumbir ante una enfermedad.

"A mis 60 no pretendo verme más joven. Soy de las pocas que siempre he dicho mi edad, porque hay muchas compañeras de mi generación que se quitan 10 años", comentó sonriendo.

"Vivimos en una sociedad donde a la gente le da miedo decir la edad que tiene, por miedo al rechazo o por no conseguir trabajo", puntualizó la actriz y cantante en entrevista.

Radiante como siempre, la costarricense echó por tierra lo que muchos piensan: que con la tercera edad se acaban las ilusiones y las oportunidades laborales.

"Me acuerdo que cuando cumplí 30 años me dijeron: 'ya te estás haciendo vieja' y es mentira. Siempre estoy trabajando más.

"A mi edad tengo dos obras de teatro (Arpías y Cleopatra), sigo trabajando en los palenques, estoy grabando un disco y tengo tres propuestas para películas", puntualizó la actriz y cantante.

Además de admirar su talento y calidad humana, el público siempre hace énfasis en su belleza y muchos le preguntan el secreto para lucir hermosa. Ella asegura que es gracias a su buena genética.

Infancia difícil

La niñez de Maribel fue difícil, pues a los 9 años quedó huérfana de madre y fue adoptada por su hermana Mima. Dies años después, en 1978, su belleza la llevó a convertirse en Miss Costa Rica.

Ese mismo año recibió una beca para estudiar actuación en la escuela de Televisa, entonces llamada EON, cuya generación integraron Yuri, Luz María Jerez, Lucía Méndez y Felicia Mercado.

"Mi hermana se acababa de divorciar y me dijo: '¿por qué no vas a México?'. Le dije: 'no voy a ir, estoy en la universidad', y me dijo; 'deberías probar suerte porque qué tal si un día te arrepientes de no haber ido'. Me dijo que eso podría cambiar mi vida: 'si no te gusta, aquí hay una familia que te está esperando'".

Reconoce que adaptarse le resultó difícil, pues derramó muchas lágrimas de soledad.

Sin embargo, en México hizo su vida, tuvo a su hijo Julián con Joan Sebastián y desde hace 21 años mantiene un matrimonio estable con Marcho Chacón.

'Chente' la apadrina

Debutó en cine en la película Como México No Hay Dos, junto a Vicente Fernández, con quien hasta hoy mantiene una estrecha amistad.

"Vicente era la gran estrella del cine. Además me dio también la oportunidad de cantar, me llevó al Madison Square Garden... Él me enseñó a pararme en un escenario y desde ahí nunca he dejado de trabajar."

"Aunque discográficamente no he llevado una gran carrera, lo cierto es que mucha gente que tiene discos no trabaja lo que yo", puntualizó.

Amargo debut

Después de haber hecho fotonovelas y teatro, Maribel llegó a la televisión arropada por Mauricio Garcés y Manuel "El Loco" Valdés, en el programa de variedades Noche a Noche.

"Yo era como el florero del programa: me sentaba en medio de los dos, pero no podía ni hablar. Estuve a punto de retirarme, me sentí tan humillada de no poder hablar que dije: 'yo voy a demostrar que sí puedo hablar'. Eso me impulsó a decidir ser artista de verdad."

En la actualidad la abuela más sensual de la televisión tiene dos obras de teatro vigentes, Arpías y Cleopatra.

Además de continuar haciendo apariciones públicas en eventos especiales.

Sobre su edad comenta: "Yo digo mi edad porque estoy agradecida de todo lo que he vivido. A la gente le incomodan (los años). Creo que es porque tendemos a relacionar la edad con la muerte".

En sus redes sociales Maribel agradeció el año de vida dando un "regalo" a sus más de 3.2 millones de seguidores en Instagram.

"En mi #cumpleaños doy Gracias a Dios?? por la vida, salud, familia, amigos, por mi público que me ha apoyado durante todos estos años. Un regalo para todos ustedes", escribió la actriz junto a una foto donde presume lo bien que le han asentado los años.