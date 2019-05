10 cantantes dance hall jamaiquino que debes escuchar

Redacción.

Todo parece que el dance hall y reggae jamaiquino será la sensación en la segunda mitad de 2019. Cantantes estrellas del pop como Madonna, Miley Cyrus y Dua Lipa; así como Farruko y Don Omar están incorporando estos sonidos en sus música.



Cabe mencionar que Rihanna anunció recientemente que próximo disco de estudio será totalmente reggae, lo que alborota más el "boom" de este género musical en los

conteos mundiales.



Sigue a estos cantantes jamaiquinos que seguramente te podrán a bailar con su propuesta musical:



- Shenseea

Chinsea Lee, conocida popularmente como Shenseea, es una artista femenina del dancehall jamaiquino. Ella es de ascendencia coreana y jamaicana.

- Vybz Kartel

Adidja Azim Palmer, mejor conocido como Vybz Kartel, es un artista musical, productor de discos, empresario y bailarín jamaicano. Está siendo enjuiciado por la muerte de su amigo y productor musical Clive » Lizard» Williams.

- Popcaan

Andrae Hugh Sutherland, conocido profesionalmente como Popcaan, es un artista, cantante y compositor jamaicano de dancehall de la parroquia de St. Thomas.





- Konshens

Garfield Spence, también conocido como Konshens, es un artista de música dancehall jamaiquino famoso por su canción Bruk Off Yuh Back.

- Koffee

Mikayla Simpson, mejor conocida como Koffee, es una artista de reggae, rapera / DJ jamaicana y guitarrista de Spanish Town, Jamaica. Ella ha lanzado siete singles, liderando los contenos musicales con su refrescante giro al género.

Es comparada con Rihanna, por su arrasadora actitud.

- Damian Marley

Damian Robert Nesta «Jr. Gong» Marley es un músico jamaicano, ganador de tres premios Grammy, y artista de roots reggae y dancehall. Es uno de los hijos menores de Bob Marley y el único hijo que tuvo con Cindy Breakspeare, Miss Mundo de 1976.

- Stefflon Don

Stephanie Victoria Allen, más conocida como Stefflon Don, es una rapera y cantante británica de origen jamaicano.

- Sean Paul

Sean Paul Francis Henriques, conocido como Sean Paul, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico jamaicano. Es actualmente es rey del dance hall jamaiquino, se dio a conocer con I'm still in love with you.





- Rvssian

Tarik Johnston, conocido como Rvssian y anteriormente como Russia, es un productor musical y cantante. Rvssian es el fundador de Head Concussion Records, una compañía de producción musical situada en Kingston, Jamaica.



- Mr. Vegas

Clifford Smith, más conocido como Mr. Vegas, es un músico de dancehall jamaicano.