Romance gay de Angelina Jolie y Jenny Shimizu es cuento viejo

Redacción.

Angelina Jolie ha "generado furor" con la declaración de amor que hizo por la modelo y actriz Jenny Shimizu, pero lo cierto es que la noticia es cuento viejo.

Las declaraciones de la ex de Brad Pitt datan de ¡hace más de 20 años!

“Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo (Jonny Lee Miller ). Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, declaró Jolie a la revista Girlfriends en 1997.

MIRA: Brad Pitt y sus presuntas novias desde su separación de Angelina Jolie

Como verán los hechos se dieron muchísimo antes que la actriz siquiera conociera a sus más famosa pareja y padre de sus hijos, Pitt, por lo que no, una mujer no tiene nada que ver con su ruptura; que por cierto fue hace tres años, ellos lo superaron y los fans también deberían.

Jolie y Jenny Shimizu se conocieron mientras rodaron Foxfire en 1996, según los tabloides las actrices mantuvieron un romance abierto tras la separación de Jolie y Lee Miller.

Sin embargo, tras años de especulaciones, en 2005 Shimizu negó tener una relación sentimental con la estrella. "Ella (Jolie) y yo tenemos una relación como la que tengo con mi madre o mis amigas, no significa que estamos teniendo sexo."

Tras su divorcio de Lee Miller la actriz de Maléfica conoció al actor Bob Thornton, con quien contrajo matrimonio en el año 2000.

ADEMÁS: Amber Heard se solidariza con caso de hondureña agredida sexualmente

Después de su fracaso con Thornton la intérprete conoció a Brad Pitt en el set de "Mr and Mrs. Smith" en 2005, se comprometieron en 2012 y se casaron en 2014. Infortunadamente la pareja anunció su separación en 2016. Los famosos comparte seis hijos, tres adoptados y tres biológicos.

Por su parte Jenny Shimizu se casó con la empresaria Michelle Harper en 2014, con quien sigue al día de hoy.