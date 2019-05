El hijo mayor de David Beckham y su novia tuvieron explosiva pelea en Cannes

Redacción.



Brooklyn Beckham y su novia, la modelo Hana Cross, protagonizaron un bochornoso momento en una de sus primeras apariciones en público.

La pareja llegó al Festival de Cannes, y acaparó la atención de las cámaras en la alfombra roja del estreno de Once Upon A Time In Hollywood, la semana pasada.

Brooklyn, de 20 años, y Hana, de 22, son considerados la pareja del momento, y han sido bautizados como los nuevos Brangelina por varios medios de farándula, sin embargo, el escándalo los persigue.



Según el periódico británico The Sun, el día antes del cierre de Cannes, que culminó con Paradise, del surcoreano Bong Joon-ho, la pareja protagonizó una acalorada discusión, sin importar que había público.





Durante el almuerzo, la pareja fue captada discutiendo en el exterior del restaurante del hotel Martinez donde se hospedaban.



"Todo fue muy dramático (...) Habían tomado un par de tragos y comenzaron a intercambiar insultos y a gritarse. El personal de seguridad del lugar tuvo que separarlos. Estaban llorando y gritando", indicó a The Sun una fuente que presenció la pelea.



La fuente explicó: "Brooklyn se pone celoso fácilmente y no disfruta de la atención masculina que recibe su novia".



Según el portal, el personal de seguridad alertó a los padres de Brooklyn, David y Victoria Beckham, sobre la pelea, y se han mostrado preocupados por la relación de su hijo.





"Ellos están seriamente preocupados por la relación tóxica que está teniendo la pareja, y frustrados por la exposición pública de esas peleas".

El primogénito de los Beckham ha tenido varias relaciones amorosas con famosas, entre ellas, la actriz Chloë Grace Moretz, quien fue su primera novia presentada en público.







Hana compartió hace unas horas una imagen junto a Brooklyn en la que aparecen posando en Francia.