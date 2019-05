Última temporada de Orange is the New Black

Los Ángeles.



Será el próximo 26 de julio cuando Netflix ponga a disposición de sus usuarios los 13 episodios de la séptima temporada que pongan cierre a su aclamado drama carcelario Orange is the New Black.



Este drama marcó el comienzo de una era monumental de la televisión y durante seis temporadas inolvidables ha abordado sin temor algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo.



En su temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

En esta última temporada se descubrirá qué ocurre con Alex tras seguir en la cárcel, después de que Piper es liberada.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia. Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.



Orange the new black fue, junto con House of Cards, la primera serie original que puso a Netflix en el mapa para la crítica y el público. Su relato coral femenino, basado en las memorias de Piper Kerman, rápidamente se coló en las listas de series del año y en las nominaciones de premios.