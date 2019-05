Richard Madden estaba al borde de la ruina antes de “Juego de tronos”

Estados Unidos.



No cabe duda de que Juego de tronos ha cambiado para siempre la vida de sus protagonistas, que en su gran mayoría eran unos desconocidos cuando arrancó la historia.



Sin embargo, en el caso de Richard Madden, el personaje de Robb Stark no solo le convirtió en una estrella a nivel internacional, sino que también le salvó de tener que renunciar a su carrera interpretativa debido a sus problemas financieros.



“Creo que vivía con unos cinco dólares al día. Tenía básicamente dos opciones: podía pagar el almuerzo o comprarme el periódico y una cerveza. Generalmente me inclinaba por la última opción”, ha recordado a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Richard en su papel de Robb Stark.

“Recibí esa llamada cuando acababa de gastar todo mi dinero en el último mes de alquiler que podía permitirme y fue maravilloso. Le pedí un adelanto a mi agente y eso me ayudó a pagar los siguientes meses. Si no hubiese aparecido esa oportunidad, me hubiese mudado de vuelta a casa de mis padres, había llegado a ese punto”.



Después de que abandonara la producción de HBO en la tercera temporada, le ficharon para protagonizar el filme La cenicienta y la exitosa serie Guardaespaldas, que está en Netflix.