Alejandra Guzmán es captada con ex de su hija Frida Sofía

Los Ángeles, EEUU.

Alejandra Guzmán ha causado polémica después que se revelarán imágenes de ella en compañía del exnovio de Frida Sofía, Christian Estrada.

La cantante y el joven fueron captados junto a un grupo de allegados caminando por las calles de Los Ángeles, EEUU.

El avistamiento resulta extraño ya que Estrada fue novio de su única hija, Frida Sofía, quien no tardó en reaccionar asegurando que "no es nada nuevo"; ella ya sabía que su ex y su madre mantenían una relación más allá del plano amistoso y profesional.

"Aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible", dijo Frida a TV Notas.

Christian Estrada dijo a a la periodista Nelssie Carrillo que todo se está saliendo de control. "Son puras mentiras, es una falta de respeto. Es una amistad que tenemos, simplemente por mis hermanos, que son diseñadores", dijo al ser entrevistado en la calle.

Aunque el video de Guzmán y Estrada no los muestra en alguna situación comprometedora, el hecho de que se les vea juntos ante todos los rumores que los relacionan sentimentalmente, los pone en una situación complicada.

Desde hace unos días, en los medios se especuló y se cuestionó la relación de Guzmán con el ex novio de su hija, ya que la mexicana no ha escatimado en atenciones para su exyerno, quien extrañamente la acompaña en su gira por Estados Unidos.

Los fans de las famosas la han reprochado en las redes sociales.

“Que triste historia, para mi primero son mis hijos”, comentó un usuario.

“Amo a Alejandra pero esto me parece muy bajo y sí es raro porque ella siempre habla sin tapujos y ahora anda sin querer hablar con la prensa”, expresó otro.

“Que mal la Señora Guzmán, primero exhiben su vida con sus series chafas y ahora se hacen de la boca chiquita”, opinó otro en referencia al silencio de Guzmán ante la polémica.

Aunque tanto aunque Alejandra Guzmán como Christian Estrada nieguen una relación, Frida Sofía está segura de lo contrario.

E insiste en que él solo lo hace para convertirse en famoso, pero prefiere no darle importancia. "Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre", aseveró la influencer.