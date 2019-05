VIDEO: Amandititita es sacada violentamente de un restaurante por usar delantal

Redacción.

La cantante mexicana Amandititita, fue retirada de un establecimiento comercial en el centro de Coyoacán, la cantante asegura que la discriminaron por su forma de vestir, "Me confundieron con una indígena", explicó ella en un video grabado en el mismo restaurante.



"Me iba a tomar algo en Coyoacán y como me vieron con un delantal y me trataron de sacar violentamente, me discriminaron porque creían que iba a vender en ese restaurante", comentó Amandititita por medio de un video.



La controversial artista dijo que el dueño del restaurante cambió su actitud cuando le vio un Iphone y un libro en su mano.



La cantante se volvió famosa a inicios de los años 2000, cuando sus temas sonaron en todas las radios y dieron mucho de qué hablar, ya que tocaba temas sociales relacionados con el país mexicano.



En las historias de Amandititita, comparte como inició su día y como quiso combinar culturas y utilizo un vestuario en el que resaltaba un delantal rosa, posteriormente fue por un libro e iba a consumir en un establecimiento.