Natalie Portman niega romance con Moby, este muestra las pruebas de su amor

Estados Unidos.

Las declaraciones de Natalie Portman negando categóricamente que alguna vez mantuviera una relación sentimental con Moby, como él mismo asegura en sus memorias tituladas 'Then It Fell Apart', no han tardado en llegar a oídos del músico y parece que a este no le ha hecho ninguna gracia que su supuesta exnovia le haya tildado de mentiroso y le haya retratado además como un hombre mayor que ella que se comportaba de una manera muy perturbadora e inapropiada a su alrededor.

"He leído recientemente un artículo de cotilleo en el que Natalie Portman decía que nunca salimos juntos", ha apuntado Moby a través de sus redes sociales en referencia a la entrevista concedida por la oscarizada actriz a Harper's Bazaar.

"Me ha resultado muy confuso porque, en realidad, sí salimos juntos. Y después de pasar juntos una breve temporada en 1999, seguimos siendo amigos durante años. Me gusta Natalie, respeto su inteligencia y su activismo. Pero para ser completamente sincero, no consigo entender por qué trataría de ocultar la verdad sobre nuestra historia de amor (por breve que fuera, que lo fue)", ha añadido el artista, que en su obra autobiográfica relata incluso una de las visitas que realizó a la intérprete mientras estudiaba en la universidad de Harvard.

MIRA: Santiago Ramundo confirmó su romance con Geraldine Bazán

El cantante ha insistido en que todos los datos que ofrece en su libro son verídicos y que cuenta con un sinfín de evidencias en forma de fotografías que corroboran su testimonio.

Una de esas pruebas sería, sin duda, la instantánea de la que ha acompañado su comunicado, en la que él posa sin camiseta con un brazo alrededor de los hombros de una entonces jovencísima Portman, que aparece sonriendo tímidamente a la cámara.

"Respeto completamente que Natalie se pueda arrepentir de haber salido conmigo (para ser honesto, probablemente yo también me arrepentiría de haber estado con alguien como yo), pero eso no cambia los hechos reales", ha concluido Moby.

ADEMÁS: Kun Agüero confirma romance con Sofía Calzetti

Actualmente la actriz está casada con el francés Benjamin Millepied, con quien tiene dos hijos, Amalia y Aleph Portman-Millepied