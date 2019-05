"Rhythm of the Night" vuelve a las pistas de baile con remix de Dj Sean Finn

Redacción.

Rhythm of the Night, el éxito mundial de la grupo eurodance "Corona" ha vuelto a la vida después que Sean Finn, dj alemán hiciera un remix de la popular canción.

El remix publicado por la cuenta Club Sounds en YouTube ya acumula más de 100 mil reproducciones del frenético arreglo musical donde se puede observar a varias mujeres bailando al ritmo de la noche.

La mezcla de Sean Finn se encuentra en la posición número seis del dance club Songs de Billboard.

Sean Finn & Corona - The Rhythm of the Night (Remix)

The Rhythm of the Night fue el sencillo debut de la banda italiana de eurodance Corona. La canción fue lanzada por primera vez en 1993. The Rhythm of the Night fue un gran éxito en los '90, logrando el puesto #1 en 35 países.

Versión original: Corona - The Rhythm of the Night