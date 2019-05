Arnold Schwarzenegger no emprenderá acciones legales contra su agresor

Redacción.



Este fin de semana el actor Arnold Schwarzenegger se llevó un susto considerable cuando un hombre se abalanzó sobre él por la espalda durante una aparición pública en Sudáfrica para ejercer de juez en un evento deportivo organizado en su honor.

El vídeo del momento, que se ha difundido a través de las redes sociales, muestra cómo el intérprete de 71 años recibe una brutal patada en la zona lumbar antes de que su equipo de seguridad redujera al agresor, que más tarde fue entregado a las autoridades.





En las horas posteriores, Schwarzenegger recurrió a su perfil de Twitter para aclarar que no había sufrido ninguna lesión de gravedad y que en un principio ni siquiera se percató de lo que había sucedido: "Gracias por vuestros mensajes, pero no hay nada por lo que preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo cual sucede a menudo. Solo me di cuenta de que me habían pegado una patada cuando vi el vídeo, como el resto de ustedes".



El protagonista de 'Terminator' también ha pedido a sus fans que no presten demasiada atención al incidente, para no darle a el desconocido que le asaltó el breve momento de fama que claramente estaba buscando, y por esa misma razón ha decidido no emprender acciones legales en su contra.





"Una breve actualización: Muchos me han preguntado al respecto, pero no voy a presentar una demanda. Espero que esto haya sido una llamada de atención y le ayude a poner su vida en orden. Yo quiero pasar página y prefiero centrarme en los miles de maravillosos atletas que he conocido en @ArnoldSports Africa", ha asegurado ahora.