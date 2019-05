Michelle Rodríguez vuelve a “Fast and Furious 9”

Los Ángeles.



Michelle Rodríguez, una de las estrellas de la franquicia Fast and Furious, confirmó su presencia en la novena entrega de la saga.



La actriz, que estuvo presente en el primer filme junto con Vin Diesel, Jordana Brewster y el fallecido Paul Walker, ha accedido a regresar a la franquicia tras la incorporación de una guionista al equipo de la película, condición impuesta por la intérprete.

La intérprete avisó que “no hay suficiente voz femenina en la franquicia” en el Bloomberg Future of Equality Summit de Londres. “Hay que evolucionar con el tiempo, no solo cubrir ciertas cuotas demográficas”, comentó. En esta misma línea, la saga también prepara un spin-off centrado en sus personajes femeninos que, muy probablemente, estará también protagonizado por Rodríguez.



En unas declaraciones anteriores a Vanity Fair, la actriz ya había mostrado dudas sobre su regreso y lo condicionó a la construcción de los personajes femeninos y su papel en la trama. “Tengo que leer primero el guion. Una vez que lo lea lo sabré”, añadió. “Cuando lea el guion, y espero que sea inclusivo, entonces decidiré si vuelvo o no”.



Así, una de las caras reconocibles de la franquicia volverá a Fast and Furious 9. No lo hará así Dwyane Johnson, que confirmó que no estará en la novena entrega, donde sí participará John Cena.