El adiós de “The Big Bang Theory” después de 12 años

Con un premio Nobel bajo el brazo y muchos momentos sentimentales se transmitió el jueves en Estados Unidos el episodio final de The Big Bang Theory.



La comedia de la cadena en abierto CBS, creada por Chuck Lorre, ha durado 12 temporadas y ha llegado a acumular de media casi 20 millones de fieles espectadores en los últimos años solo en EEUU.



La despedida, de una hora de duración, cerró tramas y provocó un aluvión de comentarios de despedida en las redes sociales. La serie, que ha mezclado siempre la ciencia con la cultura popular de los cómics, el cine y las series, ha visto pasar a muchos famosos haciendo cameos, como el físico Stephen Hawking (que ha salido en muchas ocasiones), Stan Lee (creador de personajes de cómic Marvel como Spiderman y Los Vengadores), el actor William Shatner (protagonista de la primera Star Trek), el intérprete Mark Hamill (Luke en Star Wars), el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el cofundador de Apple, Steve Wozniak.

El final de la serie de una hora le dio a los fanáticos el tipo de cierre que muchos esperaban.

En la TV



El canal Warner Channel ya transmite la última entrega de la comedia protagonizada por Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Amy (Mayim Bialik), Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar) y Bernardette (Melissa Rauch). El lunes 20 de mayo, a las 8:00 pm, lanzará el capítulo 21 de la temporada 12, llamada The Plagiarism Schism.



De allí le seguirá The Maternal Conclusion (27 de mayo) para terminar con el doble episodio final The Change Constant y The Stockholm Syndrome, que se estrenará el domingo 2 de junio a las 8:00 pm, según la programación de la televisora.



A lo largo de ese día, el canal Warner Channel emitirá una maratón con los capítulos de la última temporada de The Big Bang Theory.