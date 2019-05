Miley Cyrus en 'Black Mirror', las primeras imágenes de la quinta temporada

Estados Unidos.

El primer adelanto de la próxima tanda de episodios de la serie 'Black Mirror' ya está aquí y ha servido para arrojar algo de luz sobre el papel que interpretara la cantante Miley Cyrus.

Su participación en la popular ficción sobre el lado más oscuro de los avances tecnológicos y la dependencia que la sociedad está desarrollando hacia ellos se confirmó oficialmente el pasado diciembre tras varios meses de rumores, pero en aquel momento ella solo aclaró que su participación se había rodado en Ciudad del Cabo y que, a título personal, había acabado por resultar "una experiencia de aprendizaje muy rara y en cierto modo espeluznante".

Pues bien, el misterio ya se ha resuelto, al menos en parte. El vídeo promocional que se ha difundido a través de Twitter incluye algunos segundos del capítulo en que aparecerá la artista y viene a desvelar que dará vida a una estrella del pop.

MIRA: Selena Gómez: las redes sociales son "terribles" para los jóvenes

Curiosamente en este nuevo trabajo interpretativo, el primero de peso desde la miniserie 'Crisis in Six Scenes' de Woody Allen para Amazon de 2016, Miley luce una peluca de color violeta sobre el escenario mientras actúa para más de veinte mil fans, tal y como explica una voz en off, mientras que en las escenas que parecen mostrarla en su vida cotidiana se la ve luciendo su melena rubia habitual.

No cuesta demasiado establecer un paralelismo entre esa dinámica de su personaje y la del ídolo juvenil al que daba vida en la serie de Disney 'Hannah Montana', que también recurría a las pelucas para presentarse ante el público y ocultar así su verdadera identidad en su día a día, aunque habrá que esperar al próximo 5 de junio -la fecha de estreno- para conocer los detalles de la historia que protagoniza.

ADEMÁS: Olivia Wilde presenta su primera película