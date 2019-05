MTV Movie & TV Awards 2019, los nominados en las categorías principales

Los Ángeles, EEUU.

La serie "Game of Thrones", la película "Avengers: Endgame" y el documental "RBG" lideran con cuatro nominaciones cada uno las candidaturas de los premios MTV Movie & TV Awards 2019, desveladas este martes por la cadena televisiva.

Entre los superhéroes de "Avengers", que es la segunda película más taquillera de la historia, y la fantasía épica de "GOT", la mayor producción televisiva de todos los tiempos y que emite este domingo su último episodio, se coló como aspirante destacado el documental "RBG" sobre Ruth Bader Ginsburg, la carismática y popular jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

"Avengers: Endgame" optará al premio a mejor película frente a "BlacKkKlansman", "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "To All the Boys I've Loved Before" y "Us".

El galardón a la mejor serie se decidirá entre "Game of Thrones", "Big Mouth", "Riverdale", "Schitt's Creek" y "The Haunting of Hill House".

Los MTV Movie & TV Awards son unos premios muy desenfadados, que reconocen categorías como mejor beso o mejor lucha y, además, una de sus singularidades es que no distinguen entre hombres y mujeres en sus apartados de actuación.

Así, en la categoría de mejor interpretación en una película figuran como nominados Amandla Stenberg ("The Hate U Give"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Lupita Nyong'o ("Us"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") y Sandra Bullock ("Bird Box").

En el mismo sentido, la distinción a la mejor interpretación en una serie televisiva se la disputarán Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Emilia Clarke ("Game of Thrones"), Gina Rodríguez ("Jane the Virgin"), Jason Mitchell ("The Chi") y Kiernan Shipka ("Chilling Adventures of Sabrina").

Los MTV Movie & TV Awards son unos galardones votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año.

La gala de los MTV Movie & TV Awards se emitirá el próximo 17 de junio en Santa Mónica (California, EE.UU.) y contará como maestro de ceremonias con Zachary Levi, que está nominado en las categorías de mejor actuación de comedia y mejor héroe por el filme "Shazam!".