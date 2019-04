MeToo México se despide tras suicidio de Armando Vega Gil, acusado por la plataforma

Ciudad de México, México.

El movimiento #MeToo en México que denunciaba conductas sexuales agresivas de músicos, llegó a su fin dos días después de que Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, se quitara la vida por una acusación anónima hecha a través de esta plataforma.

"(Esto) Fue algo muy trágico, controversial, hay una línea muy sensible. Se habla de la defensa de las mujeres, que se acabe el acoso sexual, que se acabe el machismo, cosas que no deben seguir pasando, pero en lo que no estoy muy de acuerdo es en el manejo de las redes, porque, de alguna forma, hay una especie de linchamiento digital", declaró este miércoles en entrevista Sergio Arau, cofundador de Botellita y amigo de Vega Gil.

"En Estados Unidos hay muchísimos jóvenes que son ridiculizados en las redes y se suicidan y hacen cosas así", agregó.

Asimismo, las escritoras Elena Poniatowska y Laura Esquivel lamentaron el deceso del músico y novelista.

"La acusación de acoso sexual a tontas y a locas puede lastimar el buen nombre de un hombre perfectamente honesto. Soy feminista, pero me duele mucho el suicidio de Armando Vega Gil por una denuncia anónima", tuiteó Poniatowska.

"Parece que lo que se busca es venganza y acabar con una persona de manera anónima", dijo Esquivel, entristecida por la pérdida de Vega Gil.

Vega Gil fue denunciado el domingo por presuntamente haber acosado, en 2005, a una menor de edad. El lunes fue hallado sin vida luego de publicar una carta en la cual alegó ser inocente.

La muerte del cantante generó fuertes críticas al movimiento #MeToo en México al acusarlo de presuntamente publicar la denuncia sin un proceso de verificación, pero también mensajes de apoyo entre quienes consideran que ante la indefensión de las mujeres frente a sus agresores y el corrupto sistema de justicia mexicano es necesario ese mecanismo de denuncia.

El caso generó opiniones polarizadas que dominaron la conversación en las redes sociales. Algunas de ellas celebraban el suicidio y otras culpaban al movimiento por la muerte del músico.

Cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este miércoles que es un tema "delicado" pero se mostró partidario de la transparencia: "No podemos ocultar nada, hay que ventilarlo todo".

Llamó además a profundizar el debate sobre "cómo también salvaguardar la dignidad de las personas, tanto del que acusa como del acusado".

- Problema espinoso -

El movimiento #MeToo para denunciar actitudes de acoso y violaciones sexuales no tuvo mucha fuerza en México cuando surgió en 2017 a raíz de una serie de acusaciones contra el productor estadounidense Harvey Weinstein.

Pero en el último mes ha tenido un enérgico impacto en el mundo cultural.

En México las mujeres están en riesgo constante de sufrir acoso o algún tipo de violencia psicológica, física o sexual y los casos de feminicidio se cuentan a razón de 7,5 por día, según ONU Mujeres.

"Muy grave que (Vega) se suicidara, no sé si tuviera problemas de depresión y la acusación detonara el suicidio, pero también no podemos desestimar los testimonios de las víctimas", dice a la AFP la activista María Salguero, quien desde 2016 hace un mapa en el que cuenta los feminicidios en el país.

"Las víctimas a veces por temor a ser revictimizadas se escudan en el anonimato. Lo que sí se debe hacer es garantizar que puedan denunciar y que esas denuncias tengan consecuencias", agrega.

- Más importancia al victimario -

La construcción de un mecanismo para denunciar que tenga resultados no es sencilla. En México más del 90% de los delitos quedan impunes y para las mujeres es difícil enfrentarse al sistema judicial.

Ana Katiria Suárez, que lleva ante los tribunales casos de agresión y violaciones contra las mujeres, aplaudió la iniciativa de #MeToo y acusó que en las críticas al movimiento se busca dar más importancia a quienes son señalados en las redes que a las mujeres que denuncian.

"Si hablamos respecto a las denuncias que se puedan hacer mal señaladas o mal fundadas pues sería darle otra vez más importancia a la postura del victimario y no de la víctima", dice.

"Nadie se toca el corazón por destruirle la vida a una mujer cuando la tildan de prostituta al haber sido violada", agrega.

La abogada dijo que si una acusación es infundada, la persona señalada tiene herramientas jurídicas.

- "Mentira, morbo y revancha" -

En medio de la discusión, hay quienes piden reflexionar sobre el movimiento #MeToo en México.

"Encontré entre las narrativas dolorosas y los rasgos de vidas lastimadas por el abuso líneas valientes, reacciones de solidaridad, relatos indignantes y expresiones liberadoras", escribió la veterana periodista Blanche Petrich en una columna para el diario La Jornada.

Petrich agregó que también "hubo denuncias con sabor a mentira, a exageración, a morbo, a revancha".

La activista y periodista Verónica Villalvazo, quien bajo el seudónimo Frida Guerrera ha acompañado a mujeres víctimas de agresiones y ha denunciado varios casos de feminicidio en México, también mostró su preocupación.

"Me da miedo que a alguien se le ocurra querer lastimar simplemente porque se les ocurre", dice Villalvazo en entrevista al añadir que pese a ello, siempre se debe creer a las víctimas.

La periodista Laura Barranco consideró que en la discusión ha quedado a un lado el papel de las autoridades, que son las que deben funcionar para que no quede un acoso impune.

"En todo este 'tsunami' de denuncias en redes sociales sobre acoso, violación, abuso en contra de las mujeres, lo que ha brillado por su ausencia es que las autoridades se pronuncien", dijo Barranco durante el funeral de Vega.

Este miércoles, quienes administran la cuenta que publicó la denuncia contra Vega-Gil anunciaron que se despedirán del movimiento #MeToo, aunque defendieron las acusaciones que hicieron.

"Lamentamos los daños y perjuicios ocasionados al feminismo. Las sufragistas tampoco nos consiguieron el derecho a votar de la manera más pacífica", señalaron en un comunicado.

@metoomusicamx afirmó al inició que Vega Gil estaba recurriendo a esta amenaza suicida para evadir su responsabilidad, para luego el miércoles de esta semana moderar su discurso.

"Es con mucha pena que decimos hasta pronto a este movimiento. Estamos viviendo en un País sumamente machista, en el cual aún no se entiende la libertad, el respeto ni el dolor de una mujer. Quién sabe cuántos años más habrá que vivir así. Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada, y, por ello, extendemos una disculpa honesta a todos sus allegados", señaló la organización en un comunicado.

Agregó los nombres de otros músicos a los que señala por violencia o acoso a mujeres, como León Larregui (Zoé), Efrén Barón (División Minúscula), Gastón Espinosa (Lng/SHT) y Yayo González (Paté de Fuá), entre 17 mencionados.