Becky G desea ser un ejemplo para la juventud

Haber sufrido bullying de niña hizo que la cantante Becky G tenga ahora el coraje y la fortaleza para afrontar los retos que le pone la vida.

Por eso, la californiana, conocida por temas como Mayores y Sin Pijama, desea ser un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones y demostrar que los sueños sí se pueden cumplir.

“En la escuela me trataban diferente, me hacían bullying, pero eso me ayudó a crecer mucho. Aprendí que puedo ser la mujer que yo quiera en la vida y eso es lo más importante”, afirmó al diario Reforma.

Tras el empoderamiento. Desde pequeña, Rebbecca Marie Gómez (su nombre real) soñaba con dejar huella en el mundo.

Comenzó a desarrollar su talento a los 11 años, cuando radicaba en México y al poco rato, su inquietud por explorar nuevas facetas se incrementó. Ahí descubrió que el éxito no era fácil de conquistar.

Su incursión en el género urbano resultó complicada, pues era un género liderado por hombres. Sin embargo, a base de lucha y dedicación finalmente logró esparcir su mensaje de empoderamiento femenino.

“La música debería ser divertida y si a mí me gusta la urbana y a otros no, está bien. Al final del día la música es opinión y como artista voy a hacer lo que a mí me haga feliz y haga felices a mis fans. Mi mensaje va más allá de una canción: quiero empoderar a las mujeres. No entiendo por qué cuando un hombre hace reguetón, está bien, pero cuando una mujer se siente sexy y segura, es el fin del mundo”.

La oportunidad de internacionalizarse le llegó el año pasado con la colaboración de Bad Bunny en Mayores, sencillo que fue censurado en algunos países de Europa, como España.