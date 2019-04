Justin Bieber bromea con embarazo de su esposa y los fans lo atacan en redes

California, Estados Unidos.

Justin Bieber ofreció disculpas por la broma que hizo el lunes pasado sobre el supuesto embarazo de su esposa Hailey Baldwin.

Y es que luego de anunciar que se convertiría en padre, las críticas no se hicieron esperar en la cuenta de Instagram del cantante, ya que muchos se dieron cuenta a que era por el día de bromas en Estados Unidos.

“Esto es tan desconsiderado. Las personas luchan con la pérdida y la infertilidad todos los días. Los anuncios de embarazo no son una broma”, escribió un usuario de Instagram.

“Por supuesto, Justin Bieber pensará que un anuncio de embarazo sería gracioso para los inocentes de abril, especialmente cuando una de cada siete mujeres ha tenido un aborto espontáneo” escribió otro en Twitter.

“Siempre habrá gente que se ofenda, también hay gente que no toma muy bien las bromas, yo soy un bromista y fue por el April Fool’s Day (Día de las bromas de abril). No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos.

A mucha gente que conozco, la primera vez que hacen bromas por el April Fool’s Day es decirles a sus padres que están embarazadas para obtener una gran reacción. Pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron”, escribió el intérepre de temas como Sorry.