Luis Miguel logra hazaña en su carrera pese a controvertidas presentaciones

Ciudad de México.



El cantante Luis Miguel ocupa el primer lugar de la lista de la publicación estadounidense Pollstar en cuanto a entradas vendidas en conciertos efectuados en el último mes durante giras activas, pese a sus controvertidas presentaciones recientes, informó este lunes Warner Music México.



El grupo discográfico indicó que el intérprete encabeza el "chart" de la publicación, la cual se basa en las ventas reportadas de su gira "México Por Siempre Tour".



"Con ello obtiene la clasificación más alta según un promedio de boletos vendidos durante su gira, colocándose por arriba de artistas como Michael Bublé, Justin Timberlake, Twenty One Pilots y Arctic Monkeys, por mencionar algunos", aseguró.







Añadió que durante los próximos meses Luis Miguel continuará con "México Por Siempre Tour" por varias ciudades de Estados Unidos.



De acuerdo con la clasificación Live75 de Pollstar, Luis Miguel promedió 29,981 boletos vendidos en cuatro conciertos recientes de su gira, para una entrada bruta promedio de 2,16 millones de dólares y una capacidad vendida de 98 %.



Le siguen el grupo británico Mumford & Sons con un promedio de 15,130 boletos vendidos en tres conciertos, y el cantante estadounidense Justin Timberlake con un promedio de 15,006 entradas vendidas en seis presentaciones.







Las cifras reflejan la vigencia del cantante puertorriqueño nacionalizado mexicano pese a las polémicas que han rodeado sus presentaciones recientes.



La última de ellas se suscitó el 19 de marzo cuando el intérprete agredió a un miembro de su equipo durante un concierto en Panamá.



La prensa panameña destacó que el llamado Sol de México exhibió una actitud desairada en el escenario, apenas interactuó con el público y se quejó repetidamente del calor y de presuntos problemas de sonido que había en el centro de convenciones donde se efectuó el concierto.







Los medios publicaron además en sus ediciones digitales un vídeo difundido en redes sociales en que se ve cómo Luis Miguel, en medio de una canción, sale del escenario y lanza el micrófono contra alguien que estaba entre bastidores, presuntamente un técnico de sonido, por los supuestos problemas de audio.



Sin embargo, fuentes periodísticas atribuyeron el incidente a problemas auditivos del intérprete.



Asimismo, algunos de sus conciertos han dejado insatisfechos a muchos de los asistentes, que se han quejado de que el cantante llega tarde, se presenta aparentemente alcoholizado, olvida las letras de sus canciones, pone al público a cantar para no esforzarse él y no se coordina con su orquesta.