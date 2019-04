Elle Fanning se plantea dar el salto al mundo de la música

Redacción.



La actriz Elle Fanning se está planteando cambiar de rumbo profesional, o al menos compaginar su exitosa carrera interpretativa con otra clase de proyectos ligados al mundo del espectáculo. Eso es al menos lo que se desprende del último repaso que ha hecho la intérprete, hermana de la también actriz Dakota Fanning, a sus años de la infancia y, en concreto, a la pasión por la música que siempre ha llevado en sus venas.

"Siempre me ha gustado cantar, desde que era una niña. De hecho, en su momento soñaba o con ser una estrella del pop o una actriz de renombre. Me encantaba montar conciertos en casa e interpretar temas de las Pussycat Dolls, Gwen Stefani y Fergie, me pasaba el día cantando y bailando, hasta el punto de que mi hermana me gritaba para que me callara un rato", ha revelado la artista en conversación con Billboard.



Gracias a su último trabajo en la gran pantalla, 'Teen Spirit', la artista de 20 años ha podido combinar ambas facetas al dar vida a una joven promesa de la música llamada Violet, poniendo además voz a muchas de las canciones que componen la banda sonora de la cinta, la cual llegará a las tiendas el próximo cinco de abril en formato tanto físico como digital.

"La verdad es que ha sido una gran experiencia y no me importaría probar suerte en este ámbito de manera personal. Sigue siendo uno de mis grandes sueños y, quién sabe, quizá con mi cuarto álbum podría comprarme una casa en Londres", ha bromeado en la misma conversación y haciendo referencia a los buenos ratos vividos durante el rodaje de la película en la capital británica.