Beyoncé y Jay Z reciben homenaje en los premios GLAAD 2019

Los Ángeles, Estados Unidos.



Beyoncé vivió una noche muy especial junto con su esposo Jay Z al ser homenajeada en la gala de los Annual GLAAD Media Awards, que reconoce la labor de distintos sectores y figuras de los medios de comunicación por su labor de representación y visualización del colectivo LGBTQ+ con el premio Vanguardia, que ella quiso dedicar a su fallecido tío.



La cantante compartió la historia de su tío Johnny, describiéndole como “el hombre gay más fabuloso que ha conocido” y recordando lo desgarrador que resultó verle lidiar con las secuelas del VIH y los prejuicios sociales acerca de esa enfermedad.

“Vivió según su verdad, era valiente y no se disculpaba por quien era, en una época en que su país no era tan abierto de mente. Presenciar su batalla contra el VIH fue una de las experiencias más duras que he afrontado nunca. Espero que su lucha haya servido para abrir caminos a otra gente joven que pueda vivir con mayor libertad”, aseguró emocionada, mientras su esposo la apoyaba en un discreto segundo plano, para a continuación realizar un poderoso alegato sobre los derechos de todas las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género.



“Elegir a quien amas es un derecho de todos los seres humanos. Elegir cómo te identificas y te ves a ti mismo es un derecho humano. Con quien haces el amor y a quien llevas a cenar al Red Lobster (una cadena de restaurantes) es tu derecho”, afirmó entre los aplausos de todos los presentes.



Debe saber



El galardón que recogió la estrella de la música es entregado cada año por la alianza gay y lesbiana en contra de la difamación a aquellas figuras que, aunque no formen parte del colectivo, han marcado una diferencia importante en los avances contra la discriminación de sus miembros, y Beyoncé ha entrado a formar parte de ese exclusivo grupo, en el que también se encuentran artistas como Britney Spears, Cher, Whoopi Goldberg, Drew Barrymore, Janet Jackson, Antonio Banderas o Demi Lovato.