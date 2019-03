Thalía revela que artista la trató mal

Estados Unidos.

Hace unos días, Thalía recurrió a sus redes sociales para compartir con sus 13.1 millones de seguidores un incidente que tuvo con un cantautor.

La mexicana narró que se encontraba en pleno estudio de grabación cuando llegó esta persona, quien en todo momento se mostró con una actitud de superioridad y arrogancia.

“Les cuento que estaba en el estudio trabajando y entonces llegó un cantautor. No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear. Supuestamente, esta persona se moría de ganas de trabajar conmigo. El hombre llegó con una arrogancia, ustedes no saben. Llevo años, años, en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada, como esta persona”, contó Thalía.

Aunque la diva no quiso decir el nombre del joven, los fanáticos de la cantante afirman que se trata de Joss Favela. Según la cuenta de Instagram @Chamonic, dedicada a noticias de farándula y curiosidades, Favela se reunió con Thalía para grabar un tema con ella, pero la artista estalló cuando Joss le dijo de forma pesada: “Empieza a grabar, si yo veo que puedo aportar algo lo haré”.